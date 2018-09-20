Минобразования Грузии пересматривает вопрос о возрасте первоклассников

20.09.2018 17:05 Министерство образования Грузии пересматривает вопрос о возрасте первоклассников. Детей, которым шесть лет исполнится до 1 января, возможно, будут принимать на учебу в школу, — сообщает телекомпания «Имеди».



Согласно действующим в Грузии правилам, в школу принимают детей, которым шесть лет исполнится до 15 сентября – это начало учебного года в школах.



С учетом того, что в этом году учеба началась на два дня позже, в Минобразования разрешили пойти в первый класс и тем детям, которые были рождены 16 или 17 сентября 2012 года. Это исключение вызвало возмущение многих родителей тех детей, которые родились 18 сентября или позже.



В итоге в настоящее время в министерстве образования решило рассмотреть несколько вариантов по поводу правил приема в первый класс. Об этом журналистам сообщил первый заместитель парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Геннадий Маргвелашвили.



Согласно одному из этих вариантов, в первый класс примут детей, которым шесть лет исполняется до 31 декабря включительно. Второй вариант – не достигших шестилетнего возраста к началу школьного года детей могут принять на двухгодичный подготовительный курс.



«Возможно, будет двухгодичный подготовительный курс, во время которого, в результате индивидуального подхода к каждому ребенку, будет решено, в каком возрасте ему стоит идти в первый класс. Это мое мнение. Не исключено, что этот вопрос будет пересмотрен, но надо серьезно сесть и подумать», — сказал Маргвелашвили.



Он также уверен, что у министра образования должна быть возможность допустить в виде исключения в школу детей с выдающимися способностями еще до того, как им исполнится шесть лет.



«Я помню, был такой подход, можно было обратиться к министру в том случае, если у ребенка были какие-то особенные данные. Готовность к школе не всегда бывает в шесть лет. Иногда это может быть семь или пять лет», — отметил Маргвелашвили.



Споры о том, в каком возрасте целесообразнее отдавать детей в школу, продолжаются в Грузии много лет.



С инициативой зачислять детей в школы с пятилетнего возраста в 2010 году выступил третий президент Грузии Михеил Саакашвили.



Эту инициативу положительно оценили родители, с учетом перехода школ Грузии на 12-летнюю систему образования в 2008 году. В 2012 году количество первоклассников 5 и 6-летнего возраста в стране практически сравнялось.



После смены власти в стране в 2012 году подход к возрасту первоклассников был пересмотрен. С 2014 года в первый класс стали принимать детей, которые достигли шестилетнего возраста к началу учебного года.















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