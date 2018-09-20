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Вступление в НАТО остается приоритетом Грузии - Бахтадзе


20.09.2018   17:20
Вступление Грузии в НАТО остается главной задачей правительства страны, это позволит сделать ситуацию в регионе более устойчивой, что входит и в интересы РФ, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе рабочего визита в США в интервью телеканалу Fox News.

"Если Грузия станет членом НАТО, наш регион будет намного более прогнозируемым и устойчивым, что, опять-таки, входит в интересы России", - сказал М.Бахтадзе.

По информации пресс-службы главы грузинского правительства, в четверг М.Бахтадзе встретится с госсекретарем США Майком Помпео.






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