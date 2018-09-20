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Школьные выпускные экзамены могут объединить с Единиыми национальными экзаменами


20.09.2018   19:09
Возможно, со школьными выпускными экзаменами (CAT) объединятся Единые национальные экзамены – заявил первый заместитель парламентского комитета образования, науки, и культуры Геннадий Маргвелашвили.

По словам Маргвелашвили, до 2020 года произойдут изменения в Национальных экзаменах.

"Возможно, на каком-то уровне это подразумевает структурное изменение экзаменов. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть структурное изменение самого Центра национальных экзаменов. Необходимо сесть и серьезно обдумать, что и как надо сделать. Я на самом деле против такого количества экзаменов. Будь то экзамены CAT или приемные экзамены, это можно объединить. Экзамен, который не ориентирован на развитие ребенка, и подразумевает лишь только преодоление барьера, и полученное знание очень скоро улетучивается, ни к чему ребенку.

Я думаю, что вообще не должно быть столько экзаменов. В данном контексте реорганизация действительно необходима, а как, это министерство анонсирует к 2020 году. Я не исключаю, что произойдет слияние CAT и национальных экзаменов. По моему мнению, было бы хорошо уменьшить количество экзаменов детям, но только увеличить качество и способности, чтобы в любом случае создали такую задачу, полномочием решения которой они сами будут оснащены, а не зависеть от других компонентов"- заявил Геннадий Маргвелашвили.







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