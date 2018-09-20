Победа Зурабишвили возможна только лишь использованием админресурса властью - Ладо Папава

20.09.2018 19:15 Победить в предстоящих президентских выборах кандидат, поддерживаемый правящей партией, может только в случае использования "Грузинской мечтой" административного ресурса, считает профессор Ладо Папава.



По его словам, Саломе Зурабишвили уже стала достаточно непопулярной в стране.



«Принципиально неприемлемо, когда некоторые лидеры "мечты" стараются принизить институт президента. Очевидно, даже того не понимают, что тем самым публично унижают страну, как таковую. Так же как преступлением является оскорбление флага, герба, и гимна страны, не меньшее преступление и унижение президентского института страны.



Еще одной особенностью является то, что у правящей партии, "мечты", официально нет собственного кандидата в президенты, но эту функцию успешно исполняет якобы независимый кандидат, госпожа Саломе Зурабишвили.



То, что у "мечты" нет официального кандидата в президенты, вовсе не освобождает ее от ответственности за ошибки, которые допускает госпожа Саломе еще в ранге кандидата. Своими вредоносными заявлениями для страны она уже стала настолько непопулярной, что ее победа возможна лишь использованием административного ресурса властью», - заявил Папава в интервью "IPN"..

















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