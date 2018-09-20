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Бахтадзе: Грузия желаетувидеть больше американских инвестиций в стране


20.09.2018   19:41
Грузия — передовая страна с точки зрения простоты ведения бизнеса, и мы желаем увидеть больше американских инвестиций в Грузии, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с представителями деловых кругов США в Вашингтоне.

На встрече основное внимание было уделено стратегическому партнерству между Грузией и США. Было отмечено, что важным шагом в развитии двусторонних экономических отношений может стать Соглашение о свободной торговле.

По словам премьер-министра, Грузия является воротами для восьми стран, не имеющих выхода к морю, и одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в мире. Также внимание было уделено ведущим позициям Грузии в международных рейтингах, а также прогнозу МВФ, согласно которому в течение будущих трех лет Грузия станет лидером экономического роста в в регионе.

Встреча премьер-министра Грузии с представителями деловых кругов США проходила в формате «вопрос-ответ». По словам руководителей американских компаний, они услышали от премьер-министра Грузии очень интересное видение и стратегию реформ.

Информацию о встрече предоставила пресс-служба премьер-министра Грузии.






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