Бахтадзе: Грузия желаетувидеть больше американских инвестиций в стране

20.09.2018 19:41 Грузия — передовая страна с точки зрения простоты ведения бизнеса, и мы желаем увидеть больше американских инвестиций в Грузии, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с представителями деловых кругов США в Вашингтоне.



На встрече основное внимание было уделено стратегическому партнерству между Грузией и США. Было отмечено, что важным шагом в развитии двусторонних экономических отношений может стать Соглашение о свободной торговле.



По словам премьер-министра, Грузия является воротами для восьми стран, не имеющих выхода к морю, и одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в мире. Также внимание было уделено ведущим позициям Грузии в международных рейтингах, а также прогнозу МВФ, согласно которому в течение будущих трех лет Грузия станет лидером экономического роста в в регионе.



Встреча премьер-министра Грузии с представителями деловых кругов США проходила в формате «вопрос-ответ». По словам руководителей американских компаний, они услышали от премьер-министра Грузии очень интересное видение и стратегию реформ.



Информацию о встрече предоставила пресс-служба премьер-министра Грузии.















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