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Россия намерена оставить ПАСЕ


20.09.2018   20:11
Российская Федерация всерьез рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы. Об этом сообщила Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я говорю это искренне», - заявила она.

В своем докладе на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, Матвиенко подчеркнула, что ситуация в Совете Европы напряженная.

«Вместе с тем мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую», - отметила Спикер.

Напомним, что в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит проект резолюции с призывом к России с требованием отдать Польше обломки самолета Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский разбился под Смоленском.






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