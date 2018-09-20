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Россия намерена оставить ПАСЕ
20.09.2018 20:11
Российская Федерация всерьез рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы. Об этом сообщила Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я говорю это искренне», - заявила она.
В своем докладе на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, Матвиенко подчеркнула, что ситуация в Совете Европы напряженная.
«Вместе с тем мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую», - отметила Спикер.
Напомним, что в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит проект резолюции с призывом к России с требованием отдать Польше обломки самолета Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский разбился под Смоленском.
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