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Первое заседание межпарламентской ассамблеи «Грузия-Украина-Молдова» состоится в начале октября
20.09.2018 20:19
«В начале октября текущего года в Тбилиси состоится первая сессия межпарламентской ассамблеи «Грузия-Украина-Молдова», - об этом на пленарном заседании заявил председатель Парламента Грузии.
Ираклий Кобахидзе представил проект резолюции парламента Грузии – «Об участии парламента Грузии, парламента Республики Молдова и Верховной Рады Украины в создании Межпарламентской Ассамблеи».
По его словам, целью совместной инициативы является углубление трехстороннего сотрудничества.
«Это наша совместная инициатива, направленная на углубление трехстороннего сотрудничества между тремя странами, у нас есть общие цели, связанные с западной интеграцией, и у нас также есть общие вызовы, связанные с оккупацией территорий и конфликтом с Россией. Следовательно, для нас важно сотрудничать, и важно объединить наши усилия», - отметил Кобахидзе.
Как заявил председатель парламента Грузии в делегацию будут входить 10 представителей из трех стран.
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