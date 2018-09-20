Первое заседание межпарламентской ассамблеи «Грузия-Украина-Молдова» состоится в начале октября

20.09.2018 20:19 «В начале октября текущего года в Тбилиси состоится первая сессия межпарламентской ассамблеи «Грузия-Украина-Молдова», - об этом на пленарном заседании заявил председатель Парламента Грузии.



Ираклий Кобахидзе представил проект резолюции парламента Грузии – «Об участии парламента Грузии, парламента Республики Молдова и Верховной Рады Украины в создании Межпарламентской Ассамблеи».



По его словам, целью совместной инициативы является углубление трехстороннего сотрудничества.



«Это наша совместная инициатива, направленная на углубление трехстороннего сотрудничества между тремя странами, у нас есть общие цели, связанные с западной интеграцией, и у нас также есть общие вызовы, связанные с оккупацией территорий и конфликтом с Россией. Следовательно, для нас важно сотрудничать, и важно объединить наши усилия», - отметил Кобахидзе.



Как заявил председатель парламента Грузии в делегацию будут входить 10 представителей из трех стран.















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