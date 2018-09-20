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По данным ЦИК, на данном этапе на президентских выборах зарегистрировано 19 кандидатов
20.09.2018 20:42
По информации избирательной администрации Грузии, для участия в президентских выборах 28 октября 2018 года на данном этапе зарегистрированы 19 кандидатов в президенты.
По данным ЦИК, всего на имя председателя ЦИК было внесено 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, в том числе 20 от политических партий и 26 от инициативных групп.
Одной инициативной группе (не исправила изъян в избирательной документации), и одной политической партии (не была зарегистрирована в Минюсте) отказано в участии в выборах и выдвижении кандидата.
19 инициативных групп не представили список сторонников. В соответствии с законодательством, выдвинутым ими кандидатам также отказано в регистрации.
В данное время в ЦИК проходит процедура регистрации 6 субъектов.
Напомним, что крайний срок регистрации кандидатов в президенты истекает 28 сентября, — говорится в информации ЦИК.
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