По данным ЦИК, на данном этапе на президентских выборах зарегистрировано 19 кандидатов

20.09.2018 20:42 По информации избирательной администрации Грузии, для участия в президентских выборах 28 октября 2018 года на данном этапе зарегистрированы 19 кандидатов в президенты.



По данным ЦИК, всего на имя председателя ЦИК было внесено 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, в том числе 20 от политических партий и 26 от инициативных групп.



Одной инициативной группе (не исправила изъян в избирательной документации), и одной политической партии (не была зарегистрирована в Минюсте) отказано в участии в выборах и выдвижении кандидата.



19 инициативных групп не представили список сторонников. В соответствии с законодательством, выдвинутым ими кандидатам также отказано в регистрации.



В данное время в ЦИК проходит процедура регистрации 6 субъектов.



Напомним, что крайний срок регистрации кандидатов в президенты истекает 28 сентября, — говорится в информации ЦИК.















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