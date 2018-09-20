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Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России


20.09.2018   20:48
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о режиме санкций по отношению к России.

Как отмечается в письме, которое президент, вместе с текстом указа, направил спикеру Палаты представителей и председателю Сената, указ издан во исполнение «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» и «Закона о поддержке свободы Украины».

В тексте указа, в частности, подчеркивается, что режим санкций предполагает блокирование любой собственности на территории США, принадлежащей лицам, подпадающим под действие санкций, отказ в предоставлении экспортных лицензий и виз на въезд в Соединенные Штаты.

Указ предоставляет министру финансов право направлять деятельность различных ведомств в рамках принятия необходимых мер по всестороннему применению санкций.






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