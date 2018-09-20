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США ввели вторичные санкции к иностранцам за сделки с Россией


20.09.2018   21:59
Санкции были введены против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином. Ограничения введены в рамках закона CAATSA
Министерство финансов США ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Совет является высшим органом по руководству вооруженными силами Китая, его возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.

Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео принял решение ввести так называемые «вторичные санкции» против КНР в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Банковские счета Шанфу в США будут заморожены, все банковские операции с попавшим в черные списки департаментом будут заблокированы.






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