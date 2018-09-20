Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе и Майк Помпео обсудили перспективу углубления торгово-экономических связей США-Грузии


20.09.2018   23:43
Развитие сотрудничества США-Грузии в области обороны и безопасности и углубление двусторонних экономических связей были главными темами сегодняшней встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и госсекретаря США Майка Помпео.

По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, внимание было уделено перспективам перехода торгово-экономических связей между США и Грузией на более высокий уровень.

Речь также шла о всех основных направлениях двухсторонних отношений, вызовах, существующих перед Грузией и положении на оккупированных территориях.

Премьер-министр Грузии поблагодарил Соединенные Штаты Америки за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Стороны также обсудили существующее положение в регионе и региональную роль Грузии.

Государственный секретарь Майк Помпео принял Мамуку Бахтадзе в Государственном департаменте США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Wizzair с апреля 2019 года открывает рейс Кутаиси-Гданьск
Внешняя торговля Грузии за январь-август 2018 года
НБГ: Процесс получения кредита для физических лиц упрощается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Экс-президенты Армении не примут участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости
Европа усиливает борьбу с дезинформацией
По БТК перевезено около 3 тыс. контейнеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна