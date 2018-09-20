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Мамука Бахтадзе и Майк Помпео обсудили перспективу углубления торгово-экономических связей США-Грузии
20.09.2018 23:43
Развитие сотрудничества США-Грузии в области обороны и безопасности и углубление двусторонних экономических связей были главными темами сегодняшней встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и госсекретаря США Майка Помпео.
По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, внимание было уделено перспективам перехода торгово-экономических связей между США и Грузией на более высокий уровень.
Речь также шла о всех основных направлениях двухсторонних отношений, вызовах, существующих перед Грузией и положении на оккупированных территориях.
Премьер-министр Грузии поблагодарил Соединенные Штаты Америки за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Стороны также обсудили существующее положение в регионе и региональную роль Грузии.
Государственный секретарь Майк Помпео принял Мамуку Бахтадзе в Государственном департаменте США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
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