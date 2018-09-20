Бахтадзе: В нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО

20.09.2018 23:44 Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО, — так ответил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на вопрос журналиста в связи с заявлениями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили.



Премьер-министр Грузии отметил, что Саломе Зурабишвили уже сделала однозначное пояснение в связи со своими взглядами.



«Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО. Это – наша философия, наши приоритеты и в это же время именно это является волей грузинского народа», — отметил премьер Грузии.















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