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Бахтадзе: В нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО


20.09.2018   23:44
Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО, — так ответил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на вопрос журналиста в связи с заявлениями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии отметил, что Саломе Зурабишвили уже сделала однозначное пояснение в связи со своими взглядами.

«Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике есть два главных приоритета – Грузия обязательно должна стать членом ЕС и НАТО. Это – наша философия, наши приоритеты и в это же время именно это является волей грузинского народа», — отметил премьер Грузии.






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