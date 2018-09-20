Государственный департамент распространяет видеоматериал встречи Мамуки Бахтадзе и Майка Помпео

20.09.2018 23:49 Государственный департамент Соединенных Штатов Америки распространяет видеоматериал встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и государственного секретаря США Майка Помпео.



Видео распространилось в микроблоге государственного департамента в «Твиттере».



Государственный секретарь принял премьер-министра Грузии в Государственном департаменте США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, Мамука Бахтадзе и Майк Помпео обсудили перспективу углубления торгово-экономических связей США-Грузии.



















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