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Государственный департамент распространяет видеоматериал встречи Мамуки Бахтадзе и Майка Помпео


20.09.2018   23:49
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки распространяет видеоматериал встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и государственного секретаря США Майка Помпео.

Видео распространилось в микроблоге государственного департамента в «Твиттере».

Государственный секретарь принял премьер-министра Грузии в Государственном департаменте США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, Мамука Бахтадзе и Майк Помпео обсудили перспективу углубления торгово-экономических связей США-Грузии.








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