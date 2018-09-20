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Мамука Бахтадзе о подделке его подписи


20.09.2018   23:50
К сожалению, некоторые оппозиционные силы продолжают ту непристойность, которую совершали, когда были у власти, — так откликнулся премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на подделку его подписи в списке сторонников кандидата в президенты от оппозиции. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.

«Можно сделать только одну оценку. Это – полная непристойность, безответственность и мне даже не хватает слов, чтобы назвать это соответствующим именем», — заявил премьер-министр в ответ на вопрос журналистов по этой теме в Вашингтоне.

Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации подписи премьер-министра Мамуки Бахтадзе партией Ника Мачутадзе.






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