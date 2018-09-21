«STOP КРЕМЛЬ!». Гибридная война Путина (+видео)

21.09.2018 09:57



Тему обсуждают замгоссекретаря США Томпсон, лидер партии «Народной Свободы», экс-председатель правительства России Михаил Касьянов, спецпредставитель госдепартамента по Украине посол Курт Волкер, командующий войсками США в Европе (2014-2017гг) генерал Бен Ходжес, вице-премьер Украины Павел Розенко и другие высокопоставленные чиновники и эксперты.









Егор Куроптев, автор проекта грузинской телекомпании “STV” на русском языке « Пограничная ZONA », в новом выпуске передачи обсуждает с гостями из России, Европы, Украины и США что такое «гибридная война» и почему Владимир Путин стремится разжигать и поддерживать региональные конфликты.Тему обсуждают замгоссекретаря США Томпсон, лидер партии «Народной Свободы», экс-председатель правительства России Михаил Касьянов, спецпредставитель госдепартамента по Украине посол Курт Волкер, командующий войсками США в Европе (2014-2017гг) генерал Бен Ходжес, вице-премьер Украины Павел Розенко и другие высокопоставленные чиновники и эксперты.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

