Французский суд отправил «подружку Путина» на психиатрическую экспертизу

21.09.2018 11:25 Французский суд направил лидера правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу. Об этом она написала в своем твиттере. Такое решение принято в рамках расследования твита Ле Пен с изображением казней, которые проводила террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде стран). Согласно постановлению суда, копию которого опубликовала Ле Пен, экспертам предстоит выяснить, осознавала ли она характер совершаемых действий, сообщает "Радио Свобода".



Следствие обвиняет ее в "распространении сообщений насильственного характера, доступных несовершеннолетним". Комментируя решение суда, Ле Пен выразила недоумение тем, что должна проходить экспертизу из-за "осуждения кошмаров ИГИЛ".



В 2015 году Ле Пен в ответ на критику журналиста, сравнившего ее партию с "Исламским государством", разместила в своем твиттере изображения казни американского журналиста Джеймса Фоули и иорданского летчика. Тем самым она хотела показать разницу между ней и экстремистами. Глава МВД Франции Бернар Казнев назвал опубликованные Ле Пен фотографии "пропагандой ИГИЛ". В марте этого года ей были предъявлены официальные обвинения. Теперь лидеру французских правых грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.



Сторонники "Национального фронта" раскритиковали решение суда, сравнив его с советской "карательной психиатрией", пишет Le Figaro. По данным французских СМИ, психиатрическая экспертиза является стандартной процедурой в такого рода уголовных делах. Ле Пен, однако, считает это утверждение "ложью". Она назвала "абсурдом" предположение, что ее поступок может навредить психике несовершеннолетних, поскольку он, по ее мнению, имеет чисто "политический контекст".















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