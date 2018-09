Ходорковский утверждает, что российских журналистов в ЦАР расстреляли русские киллеры

21.09.2018 11:48 Михаил Ходорковский, который ранее с уверенностью заявил, что издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова, продолжающего находиться в берлинской клинике, отравили из-за его самостоятельного расследования гибели журналистов в Центральноафриканской Республике, утверждает, что съемочную группу в Африке расстреляли русские киллеры.



Финансирующий Центр управления расследованиями (ЦУР) экс-владелец "ЮКОСа" сообщил изданию The Daily Beast, что это были не "неизвестные вооруженные люди", а "согласно имеющейся у нас сейчас рабочей версии убийства, это были русские киллеры".



"Они сначала застрелили одного из трех журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных", - заявил Ходорковский.



Как отмечает издание, у Ходорковского "есть доказательства, подтверждающие эти заявления, но он их не предоставил".



В статье The Daily Beast, которую цитирует издание InoPressa, также отмечается, что Петр Верзилов стал "жертвой заказного убийства, предпринятого кем-то из тех, кто стоял за убийствами в ЦАР".



Один из убитых там журналистов, режиссер Александр Расторгуев, был близким другом Верзилова. И сам отравленный издатель "Медиазоны" не верит официальному расследованию покушения на журналистов в Центральной Африке, будучи уверенным, что Кремль не намерен выяснять правду о заказчике их убийства.



В подтверждение связи двух преступлений издание приводит информацию, что за день до того, как Верзилов был госпитализирован с признаками сильнейшего отравления, он получил отчет своей следственной группы с некими сенсационными данными. Как рассказала одна из лидеров Pussy Riot Мария Алехина, среди материалов, полученных из ЦАР - данные телефонных разговоров, показывающие, что незадолго до убийства съемочной группы водителю журналистов несколько раз звонил местный полицейский.



Другие источники The Daily Beast сообщили, что Верзилов успел переслать своим коллегам данные телефонных разговоров, полученные из ЦАР.



Однако оглашение новых имен по делу об убийстве трех российских журналистов может привести к новым жертвам. Как заявил в интервью "МБХ медиа" Михаил Ходорковский, "оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам". "Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию", - предостерег экс-глава "ЮКОСа".



По данным Ходорковского, в ЦАР при крайне странных обстоятельствах уже погиб свидетель по делу об убийстве российских журналистов. А еще один из расследователей этого дела в Москве успел избежать "жесткой провокации с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина", этому человеку рекомендовали уехать из России.



Бизнесмен подчеркнул, что о простом грабеже (официальная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР) говорить уже не приходится.



В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности в Центральной Африке ЧВК Вагнера, которую связывают с прокремлевским миллиардером и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Заказчиком фильма был ЦУР Михаила Ходорковского. Однако 31 июля стало известно, что журналисты были застрелены неизвестными.



Петра Верзилова госпитализировали 11 сентября после того, как он начал терять зрение, способность разговаривать и ходить. 13 сентября его перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, затем благодаря протекции его отца и финансированию директора берлинской правозащитной организации "Кино за мир" Джейка Бизилджа перевезли в берлинскую клинику Charite.



По мнению врачей, активист был отравлен веществом из семейства холиноблокаторов, но точные данные надеются дать токсикологи. Накануне, 19 сентября, сообщалось, что Верзилову намного лучше и он, скорее всего, полностью выздоровеет.



Немецкое здание Bild назвало Верзилова "человеком, который после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании мог стать следующей жертвой отравителей из России".



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/20sep2018/khodorkovskiy_killers.html





newsru.com











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ