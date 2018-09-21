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Бахтадзе: Грузия обязательно должна стать полноценным членом Евросоюза и НАТО
21.09.2018 11:55
Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике главным приоритетом являются два направления – Грузия обязательно стать полноценным членом Евросоюза и НАТО, - так ответил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на вопрос журналиста в связи с заявлениями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили.
Премьер отметил, что Саломе Зурабишвили уже сделала однозначное пояснение о своих взглядах.
«Для «Грузинской мечты» в нашей международной политике главным приоритетом являются два направления – Грузия обязательно должна стать полноценным членом Евросоюза и НАТО. Это наша философия, наши приоритеты и, в тоже время, именно это является волей грузинского народа», - отметил премьер.
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