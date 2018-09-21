Грузия продолжает реформу демократических институтов в условиях оккупации - Госдепартамент США

21.09.2018 11:57 Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, и подтвердил твердость двухсторонних отношений, существующих между США и Грузией.



Об этом заявила пресс-спикер Государственного департамента США Хизер Науерт после встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и Государственного секретаря США Майкла Помпео.



"10 лет назад Россия напала на Грузию, и продолжает оккупацию ее регионов, Абхазии и т.н. Южной Осетии. Несмотря на то, что Россия оккупировала 20% территорий Грузии, и в условиях текущей оккупации имеют место убийства, похищения людей и другие правонарушения, Грузия продолжает реформу демократических институтов, и грузинские солдаты плечом к плечу борются в Афганистане, где участие этой страны самое большое на душу населения среди стран-участниц миссии "Твердой поддержки" НАТО.



Мы с нетерпением ждем, что в один день увидим Грузию в НАТО. США продолжают поддержку суверенитета, независимости, и территориальной целостности страны в международно признанных границах, и США продолжат содействовать усилиям Грузии для укрепления верховенства закона и подотчетности"- заявила пресс-спикер Государственного департамента США.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

