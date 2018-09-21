Чугошвили: МВД будет использовать здание парламента в Кутаиси для своеобразного хаба

21.09.2018 11:59 По заявлению вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, законодательный орган в Тбилиси начнет работу с января 2019 года.



По словам Чугошвили, здание парламента в Кутаиси не останется без функций и будет передано МВД, о чем заявление сделает само министерство.



«Мы на протяжении долгого времени обсуждали данный вопрос. Рассмотрели регламент в 15-ти комитетах, не осталось почти ни одного члена парламента, который не имел бы позицию по этому поводу. Аргументов для принятия данного решений несколько.



Работать в двух зданиях парламента достаточно сложно. Это очень вредит институции и связано с очень большими расходами. Когда мы хотим усилить функции парламентаризма и надзора, нахождение правительства и парламента в разных городах создает препятствие этому.



Для того, чтобы парламент усилился и расходы были сокращены, мы приняли решение о его местоположении, чтобы он был в Тбилиси. У здания будет важное назначение, позднее МВД сделает заявление по этому поводу, которое собирается использовать здание кутаисского парламента для своеобразного хаба и имеет серьёзные планы. Здание не останется без функций», — заявила Чугошвили.















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