Гоциридзе: Поддержка кандидата представителем духовенства является участием в перераспределении власти

21.09.2018 12:22 Поддержка кандидата представителем духовенства является участием в перераспределении власти – заявила в передаче "Реакция" предводитель Евангелистско-баптистской церкви Русудан Гоциридзе.



"Я, как служитель протестантской церкви убеждена, что государство и Церковь должны быть разделены, а это значит, что они не должны делить между собой власть ни религиозной, ни государственной темой. Однако с другой стороны это не значит, как это говорят радикальные секулярные личности, что церковь явление личного интимного пространства, и религия не должна выходить за пределы своего храма. Сегодня религия является серьезным социальным явлением, соответственно представители религии не только имеют право, но и обязаны отзываться на все происходящие важные события.



Когда мы говорим о политике, то, что сейчас мы говорим, это политический вопрос, но существует фиксация узких партийных преференций. Между этими двумя явлениями есть строгая граница. Когда священник призывает паству к поддержке конкретного кандидата, это является включением в процесс перераспределения власти"- заявила Русудан Гоциридзе.

















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