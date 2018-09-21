Зурабишвили: Кто вовлечен в борьбу против меня из-за границы, наверное думают, что я сдамся, сломаюсь, но они ошибаются

21.09.2018 12:50 В рамках предвыборной кампании, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили встретилась с населением в Амбролаури.



Разговор с избирателями Саломе Зурабишвили начала с оценки агрессивной кампании против нее.



«Когда мы начинали предвыборную кампанию, у меня была большая надежда, что это будет первая, более или менее европейская предвыборная компания, однако вы видите, как нездорово проходит президентская кампания. Патриарх сделал заявление именно об этом кампании. Стране, в первую очередь, нужно спокойствие. Те, кто вовлечен в борьбу против меня из-за границы, наверное думают, что я, как независимый кандидат, правда поддерживаемый правящей силой, но все же независимый, да еще и женщина, сдамся, сломаюсь, но они ошибаются», — заявила Саломе Зурабишвили.



На встрече с населением независимый кандидат в президенты говорила и о вопросах эмиграции и развития туризма в регионе.



«Если вы меня изберете, я буду таким президентом, который ориентирован на результат. Хочу проследить за вопросом, который нас очень беспокоит, это – вопрос эмигрантов. Есть места, например в Местиа и Казбеги, где развитие туризма вернуло молодежь в регион и они пользуются бизнес-программами, финансируемыми государством. Я надеюсь, что скоро мы увидим то же самое и в других регионах. У нас, во всех регионах можно найти какую-то нишу, которая позволит нам развивать туризм. Когда знаешь, конкретно в каком регионе какой туризм является прибыльным, легче найти инвестора и заинтересовать его. Поэтому, я приняла решение не быть президентом, который сидит во дворце, не имеет значения, о каком дворце идет речь. Планирую чаще приезжать и слушать вас. Я уже ищу маленький рачинский дом, чтобы часто приезжать и от вас слушать о тех проблемах, понять которые можно лишь находясь здесь, на месте», — отметила Саломе Зурабишвили.



Независимый кандидат отметил, что ее заявление о наркополитике неверно распространилось в обществе.



«СМИ неверно распространили моё заявление в связи с наркополитикой. Я – сторонник декриминализации, так как не хочу, чтобы силовые структуры сажали людей в тюрьму из-за своей болезни и затем осуществляли насилие над ними. К счастью, декриминализация не означает легализацию. Я сказала, что хорошо, когда разрабатываются такие регуляции, который посадят декриминализацию в жесткие рамки», — заявила Саломе Зурабишвили.















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