Имнадзе: Все вакцины в Грузии – высочайшего качества

21.09.2018 12:51 Вакцины в Грузии для всех детей бесплатны и высочайшего качества, — об этом руководитель Научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе заявил в связи с обязательными прививками.



По его словам, инсинуации в связи с качеством вакцины абсолютно неприемлемы.



«Вакцина в Грузии является бесплатной не только для социально незащищенных слоев, но и для всех детей. Эти вакцины – абсолютно высочайшего качества, которое может быть сегодня в мире. Большинство этих вакцин используется в странах Евросоюза», — заявил Паата Имнадзе.



По его словам, с 90-ых годов в Грузии не зафиксировано ни одного случая осложнений после прививки или инфекции.















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