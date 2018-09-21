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Имнадзе: Все вакцины в Грузии – высочайшего качества


21.09.2018   12:51
Вакцины в Грузии для всех детей бесплатны и высочайшего качества, — об этом руководитель Научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе заявил в связи с обязательными прививками.

По его словам, инсинуации в связи с качеством вакцины абсолютно неприемлемы.

«Вакцина в Грузии является бесплатной не только для социально незащищенных слоев, но и для всех детей. Эти вакцины – абсолютно высочайшего качества, которое может быть сегодня в мире. Большинство этих вакцин используется в странах Евросоюза», — заявил Паата Имнадзе.

По его словам, с 90-ых годов в Грузии не зафиксировано ни одного случая осложнений после прививки или инфекции.






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