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Цкитишвили: Подделка подписи премьера является уголовным преступлением, на что последует правовая оценка


21.09.2018   13:08
«Подделка подписи премьера является уголовным преступлением, на что последует правовая оценка», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили в связи с подделкой подписи премьер-министра Мамуки Бахтадзе в списке сторонников кандидата в президенты от оппозиции.

По её словам, это почерк, который все еще характеризует некоторые партии.

«Этот факт является уголовным преступлением. Правоохранители следают правовую оценку этому, но если мы будем говорить о политических оценках, это тот печальный почерк, который. к сожалению, все еще характеризует некоторые партии. Как видно, с помощью фальсификации было необходимо собрать списки сторонников с искусственным указанием людей. Так что, следствие прокуратуры будет быстрым и объективным. Надеюсь, что и общество даст всему этому соответствующую политическую оценку», — заявила Цкитишвили.

Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации подписи премьер-министра Мамуки Бахтадзе партией Ника Мачутадзе.






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