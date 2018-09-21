Цкитишвили: Подделка подписи премьера является уголовным преступлением, на что последует правовая оценка

21.09.2018 13:08 «Подделка подписи премьера является уголовным преступлением, на что последует правовая оценка», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили в связи с подделкой подписи премьер-министра Мамуки Бахтадзе в списке сторонников кандидата в президенты от оппозиции.



По её словам, это почерк, который все еще характеризует некоторые партии.



«Этот факт является уголовным преступлением. Правоохранители следают правовую оценку этому, но если мы будем говорить о политических оценках, это тот печальный почерк, который. к сожалению, все еще характеризует некоторые партии. Как видно, с помощью фальсификации было необходимо собрать списки сторонников с искусственным указанием людей. Так что, следствие прокуратуры будет быстрым и объективным. Надеюсь, что и общество даст всему этому соответствующую политическую оценку», — заявила Цкитишвили.



Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации подписи премьер-министра Мамуки Бахтадзе партией Ника Мачутадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

