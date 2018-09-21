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Чугошвили: МВД намерено использовать здание парламента в Кутаиси для полицейского хаба


21.09.2018   13:10
Здание парламента в Кутаиси будет передано МВД Грузии. Об этом журналистам сообщила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

По ее словам, в этом здании МВД планирует разместить полицейский хаб.

«Мы приняли решение о том, чтобы местоположением парламента был определен Тбилиси. Что касается здания в Кутаиси, у него будет своя значимая нагрузка, заявление об этом позже сделает МВД, которое намерено использовать его для своеобразного полицейского хаба. Нефункциональным здание не останется», - заявила Тамар Чугошвили.

С января 2019 года парламент продолжит работать в Тбилиси.







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