Чугошвили: МВД намерено использовать здание парламента в Кутаиси для полицейского хаба

21.09.2018 13:10 Здание парламента в Кутаиси будет передано МВД Грузии. Об этом журналистам сообщила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



По ее словам, в этом здании МВД планирует разместить полицейский хаб.



«Мы приняли решение о том, чтобы местоположением парламента был определен Тбилиси. Что касается здания в Кутаиси, у него будет своя значимая нагрузка, заявление об этом позже сделает МВД, которое намерено использовать его для своеобразного полицейского хаба. Нефункциональным здание не останется», - заявила Тамар Чугошвили.



С января 2019 года парламент продолжит работать в Тбилиси.

















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