Парламентская ассамблея Совета Европы оценила предвыборную среду в Грузии

21.09.2018 13:20 Парламентская ассамблея Совета Европы оценила предвыборную среду в Грузии. 19-20 сентября делегация ПАСЕ во главе с немецким депутатом Андреем Хунко посетила Тбилиси для оценки предвыборной среды.



Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПАСЕ, общая ситуация в Грузии соответствует демократическим выборам, однако по результатам дискуссий с разными собеседниками делегация пришла к выводу, что возможности для улучшения данной среды ещё остаются и времени, оставшегося до выборов, достаточно, чтобы улучшить её хоть частично.



Делегация была проинформирована о том, что медиа-среда поляризована, со стороны конкретных СМИ и в социальных сетях слышен язык ненависти, и имеют место персональные нападки на кандидатов.



«Делегация надеется, что такие нападки прекратятся и призывает все средства массовой информации сфокусироваться на политических программах кандидатов и представлять их сбалансировано, несмотря на большое количество кандидатов», — говорится в заявлении делегации ПАСЕ.



Делегация считает, что Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и хорошо подготовилась к выборам. В то же время, для повышения общественного доверия ко всем звеньям избирательной администрации необходимо серьёзно учесть критику гражданского общества, которая связана с методологией отбора некоторых членов избирательных органов, что порождает подозрения в непотизме/или политическом интересе, — говорится в заявлении делегации ПАСЕ.



Кроме того, делегация ожидает, что на запланированных выборах не будет использован административный ресурс, говорит о необходимости полной прозрачности финансирования избирательных кампании всех кандидатов, и призывает все стороны содействовать проведению подлинно демократической избирательной кампании на основе взаимного уважения.



Визит делегации ПАСЕ состоялся по приглашению МИД Грузии. Члены делегации ПАСЕ встретились с кандидатами в президенты, председателем ЦИК, министром МВД, представителями гражданского общества, СМИ, главой миссии наблюдателей ОБСЕ и аккредитованными в Грузии дипломатами.



За процедурой голосования на президентских выборах Грузии будет наблюдать делегация ПАСЕ в составе 33 представителей.















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