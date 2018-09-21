Мажоритарный депутат от Кутаиси против переноса парламента в Тбилиси

21.09.2018 14:46 Мажоритарный депутат от Кутаиси Геннадий Маргвелашвили не согласен с переносом законодательного органа в столицу.



Как заявил журналистам Маргвелашвили, Кутаиси заслуживает большего внимания.



«Я принципиально не согласен с переносом парламента, но я остаюсь членом команды. Кутаиси заслуживает большего внимания и надеюсь, что город получит какой-нибудь альтернативный проект. Если парламент переедет, населению Кутаиси нужны альтернативные проекты», — заявил Маргвелашвили.



По заявлению вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, здание парламента в Кутаиси не останется без функций и будет передано МВД.















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