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Мажоритарный депутат от Кутаиси против переноса парламента в Тбилиси


21.09.2018   14:46
Мажоритарный депутат от Кутаиси Геннадий Маргвелашвили не согласен с переносом законодательного органа в столицу.

Как заявил журналистам Маргвелашвили, Кутаиси заслуживает большего внимания.

«Я принципиально не согласен с переносом парламента, но я остаюсь членом команды. Кутаиси заслуживает большего внимания и надеюсь, что город получит какой-нибудь альтернативный проект. Если парламент переедет, населению Кутаиси нужны альтернативные проекты», — заявил Маргвелашвили.

По заявлению вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, здание парламента в Кутаиси не останется без функций и будет передано МВД.






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