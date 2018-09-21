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Госслужащим могут запретить делать политические заявления в социальных сетях в рабочие часы
21.09.2018 15:27
Госслужащим, возможно, будет ограничено делать заявления политического содержания в социальной сети в рабочее время.
Гражданский сектор обратился с инициативой к межведомственной комиссии.
Неправительственные организации заинтересовались этим вопросом после того, как в последний период члены властной команды и оппозиции физически противостояли друг другу из-за заявлений, сделанных в социальной сети.
Этот факт произошел несколько дней назад в мэрии Кутаиси, где члены "мечты" физически расправились с депутатами "Национального движения".
Председатель межведомственной комиссии Тея Цулукиани призывает силовые ведомства к своевременному реагированию на все подобные факты.
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