Госслужащим могут запретить делать политические заявления в социальных сетях в рабочие часы

21.09.2018 15:27 Госслужащим, возможно, будет ограничено делать заявления политического содержания в социальной сети в рабочее время.



Гражданский сектор обратился с инициативой к межведомственной комиссии.



Неправительственные организации заинтересовались этим вопросом после того, как в последний период члены властной команды и оппозиции физически противостояли друг другу из-за заявлений, сделанных в социальной сети.



Этот факт произошел несколько дней назад в мэрии Кутаиси, где члены "мечты" физически расправились с депутатами "Национального движения".



Председатель межведомственной комиссии Тея Цулукиани призывает силовые ведомства к своевременному реагированию на все подобные факты.

















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