Георгий Маргвелашвили поздравляет президента Армении с Днем независимости

21.09.2018 16:59 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет армянского коллегу Армена Саркисяна с Днем независимости.



Как отмечается в письме с поздравлениями президента, дружба Грузии и Армении основана на глубоких традициях.



«Ваше превосходительство, от имени грузинского народа и лично своего имени, хочу от всего сердца поздравить вас с восстановлением независимости Республики Армения.



Армянский народ прошел через огромное количество вызовов, чтобы построить успешное и независимое государство. Хочу воспользоваться случаем и отметить, что дружба Грузии и Армении основана на глубоких традициях. Я верю, что общими усилиями, мы сможем преодолеть сложности, существующие перед нашими странами, и в будущем еще больше углубить наше сотрудничество во благо наших народов.



Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз подтвердить моё глубокое уважение и пожелать вам и братскому армянскому народу мира и благополучия», — отмечается в письме Георгия Маргвелашвили.















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