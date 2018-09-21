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Георгий Маргвелашвили поздравляет президента Армении с Днем независимости


21.09.2018   16:59
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет армянского коллегу Армена Саркисяна с Днем независимости.

Как отмечается в письме с поздравлениями президента, дружба Грузии и Армении основана на глубоких традициях.

«Ваше превосходительство, от имени грузинского народа и лично своего имени, хочу от всего сердца поздравить вас с восстановлением независимости Республики Армения.

Армянский народ прошел через огромное количество вызовов, чтобы построить успешное и независимое государство. Хочу воспользоваться случаем и отметить, что дружба Грузии и Армении основана на глубоких традициях. Я верю, что общими усилиями, мы сможем преодолеть сложности, существующие перед нашими странами, и в будущем еще больше углубить наше сотрудничество во благо наших народов.

Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз подтвердить моё глубокое уважение и пожелать вам и братскому армянскому народу мира и благополучия», — отмечается в письме Георгия Маргвелашвили.






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