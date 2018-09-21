3 октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия с участием министров обороны

21.09.2018 18:06 По заявлению заместителя Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, безопасность Черного моря значима как для Грузии, так и для НАТО. По ее же словам, НАТО продолжит поддержку Грузии.



"На июльском саммите лидеры альянса заявили, что согласно решению бухарестского саммита 2008 года Грузия вступит в альянс, и мы продолжим вашу подготовку к членству. Грузия вносит свой вклад в вопросы нашей общей безопасности. Грузия одна из самых крупных контрибуторов в операции НАТО в Афганистане, и помогает стране в установлении стабильности"- отметила Геттемюллер.



По ее же словам, альянс ценит поддержку Грузией миссий и операций НАТО.



"Я рада участию в сентябре в заседании комиссии НАТО-Грузия. Это была первая встреча с партнерами после завершения важного саммита. Мы были очень рады гостеприимству Грузии на саммите, и проведению комиссии Грузии на уровне глав правительства и президента. 3 октября мы планируем заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны. Это указывает на отношения, которые существуют между НАТО и Грузией"- заявила Роуз Геттемюллер.

















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