Кумсишвили: Я всегда боролся с нездоровыми интересами людей, желающих обогатиться за счет государства

21.09.2018 18:39



«Вчера и сегодня я услышал аудиозаписи, в которых была слышна моя фамилия, моя фамилия была использована для явно незаконного вымогательства. Это абсолютно неприемлемо для меня. Я абсолютно отмежевываюсь от всего этого процесса. Мой адвокат сделает заявление о моих юридических действиях. Мы обязательно предпримем шаги и обратимся как в суд в связи с ущемлением чести и достоинства, так и в прокуратуру - в части мошенничества», - заявил Дмитрий Кумсишвили.



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Он отметил, что категорически "требует и просить", как можно быстрее расследовать это дело.



«Тут же хочу сказать, что для меня очень важны мое имя и репутация, ущемить которую пытались раньше и пытаются сейчас различные заинтересованные люди и группы, в том числе, очень влиятельные.

В своих решениях я всегда руководствовался интересами страны, и все мои шаги исходили из интересов страны. Я всегда боролся с нездоровыми интересами людей, желающих обогатиться за счет государства, и в значительной степени именно с этим я связываю черный пиар против меня», - заявил Кумсишвили.



Напомним, что телекомпания "Рустави 2" опубликовала скрытую запись, из которой выясняется, что у основателей "Омега группы" вымогали дорогостоящие машины для министров. "Рустави 2" представила запись, в которой ведут разговор один из основателей "Грузинской мечты", теперь уже бывший член Наблюдательного совета ГЖД (ушел отставку после публикации скандальных записей - ред.) Леван Кипиани и представители менеджмента "Омега группы".



Я обязательно предприму шаги и обращусь как в суд в связи с ущемлением чести и достоинства, так и в прокуратуру - в части мошенничества, - об этом «IPN» сообщил бывший вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, говоря об аудиозаписях, распространенных в последние дни, где Леван Кипиани и представители «Омега группы» говорят о финансовой сделке и коррупционных схемах и упоминают также его фамилию.«Вчера и сегодня я услышал аудиозаписи, в которых была слышна моя фамилия, моя фамилия была использована для явно незаконного вымогательства. Это абсолютно неприемлемо для меня. Я абсолютно отмежевываюсь от всего этого процесса. Мой адвокат сделает заявление о моих юридических действиях. Мы обязательно предпримем шаги и обратимся как в суд в связи с ущемлением чести и достоинства, так и в прокуратуру - в части мошенничества», - заявил Дмитрий Кумсишвили.Он отметил, что категорически "требует и просить", как можно быстрее расследовать это дело.«Тут же хочу сказать, что для меня очень важны мое имя и репутация, ущемить которую пытались раньше и пытаются сейчас различные заинтересованные люди и группы, в том числе, очень влиятельные.В своих решениях я всегда руководствовался интересами страны, и все мои шаги исходили из интересов страны. Я всегда боролся с нездоровыми интересами людей, желающих обогатиться за счет государства, и в значительной степени именно с этим я связываю черный пиар против меня», - заявил Кумсишвили.Напомним, что телекомпания "Рустави 2" опубликовала скрытую запись, из которой выясняется, что у основателей "Омега группы" вымогали дорогостоящие машины для министров. "Рустави 2" представила запись, в которой ведут разговор один из основателей "Грузинской мечты", теперь уже бывший член Наблюдательного совета ГЖД (ушел отставку после публикации скандальных записей - ред.) Леван Кипиани и представители менеджмента "Омега группы".











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