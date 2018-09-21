Нодар Хадури: Распространенная обо мне информация в записях в связи с «Омега групп» полнейшая ложь

21.09.2018 18:48



«Как в период работы на должности министра, так и после у меня не было неофициальных разговоров ни с одним бизнес-субъектом, поэтому ни у кого никаких обязательств в моем отношении не возникало и не могло возникнуть. По данному вопросу начато расследование и все будет установлено», — говорится в заявлении Хадури, распространенном службой по связям с общественностью Агентства конкуренции.



Сегодня была распространена очередная скрытая запись, в которой беседуют, предположительно, бывший министр спорта Леван Кипиани и представители менеджмента «Омега-групп». Согласно записи, Кипиани требует автомобили для министров Нодара Хадури и Дмитрия Кумсишвили.



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Телекомпания «Иберия» 7 сентября распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.



По данным Минфина, входящая в «Омега групп» табачная компания «ОДжиТи» является единственной компанией, которая задолжала бюджету более 50 миллионов лари. Из-за этого в отношении компании были приняты меры принудительного характера — инкассо и арест.



Прозвучавшая обо мне в распространенной сегодня в связи с «Омега-группа» записи информация — полнейшая ложь, — заявил глава агентства конкуренции, бывший министр финансов Нодар Хадури.«Как в период работы на должности министра, так и после у меня не было неофициальных разговоров ни с одним бизнес-субъектом, поэтому ни у кого никаких обязательств в моем отношении не возникало и не могло возникнуть. По данному вопросу начато расследование и все будет установлено», — говорится в заявлении Хадури, распространенном службой по связям с общественностью Агентства конкуренции.Сегодня была распространена очередная скрытая запись, в которой беседуют, предположительно, бывший министр спорта Леван Кипиани и представители менеджмента «Омега-групп». Согласно записи, Кипиани требует автомобили для министров Нодара Хадури и Дмитрия Кумсишвили.Телекомпания «Иберия» 7 сентября распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.По данным Минфина, входящая в «Омега групп» табачная компания «ОДжиТи» является единственной компанией, которая задолжала бюджету более 50 миллионов лари. Из-за этого в отношении компании были приняты меры принудительного характера — инкассо и арест.











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