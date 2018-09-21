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ПАСЕ: Предвыборная среда в Грузии является адекватной, но требует улучшения


21.09.2018   18:59
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из пяти человек посетила Грузию 19-20 сентября и оценила предвыборную обстановку в стране перед президентскими выборами, назначенными на 28 октября.

Делегация во главе с немецким депутатом Анджеем Хунко заявила, что «общая среда подходит для проведения демократических выборов», но «нуждается в улучшении», а время, оставшееся до выборов, должно быть использовано для достижения этого улучшения.

Делегация ПАСЕ призвала все заинтересованные стороны содействовать проведению по-настоящему демократической избирательной кампании на основании двустороннего уважения, не использовать административные ресурсы во время избирательной кампании и обеспечить полную прозрачность финансирования всех кандидатов.

В заявлении ПАСЕ также говорится, что собеседники информировали членов делегации о том, что медиа-среда в стране поляризована и что имеет место использование языка ненависти и личные нападения на кандидатов со стороны некоторых СМИ, а также в социальных сетях.

Наблюдатели выразили надежду на то, что такие нападения будут прекращены, и призвал СМИ сосредоточиться на политических программах кандидатов вместо этого и и обеспечить сбалансированное представительство для них, несмотря на то, что выдвинуто довольно большое количество кандидатов.

Делегация также отметила, что Центральная избирательная комиссия работала «профессионально и хорошо подготовила выборы». Однако, чтобы повысить доверие общественности к Избирательной администрации, необходимо учесть критику в связи с непотизмом при отборе членов избирательных комиссий нижних уровней.

Делегация ПАСЕ в Тбилиси встретилась с министром внутренних дел, председателем ЦИК, кандидатами в президенты, представителями гражданского общества и СМИ, а также руководителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ и иностранными дипломатами.

Для наблюдения за президентскими выборами ПАСЕ направит в Грузию делегацию из 33 человек.






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