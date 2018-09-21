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От Папы Римского до Лукашенко — скольких гостей принял Маргвелашвили за пять лет


21.09.2018   19:25
За пять лет президентства Георгий Маргвелашвили принял в Грузии 30 делегаций высшего ранга. Число высокопоставленных иностранных гостей, которых встречал в Тбилиси четвертый президент, подсчитали в администрации Маргвелашвили.

Список гостей Маргвелашвили оказался весьма разнообразным. В нем есть президенты стран-членов ЕС и лидеры азиатских государств.

Так, во время президентства Маргвелашвили в Тбилиси с официальными визитами побывали экс-президент Франции Франсуа Олланд, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, глава Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска и другие. Примечательно, что некоторые лидеры европейских государств за последние пять лет посещали Грузию дважды.

С 2013 по 2018 годы у Маргвелашвили гостили и коллеги из соседних государств: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Турции Абдулла Гюль. В Тбилиси с государственным визитом бывал и президент Украины Петр Порошенко.

Приезжали в Тбилиси и лидеры таких стран, высшие делегации которых никогда прежде не посещали Грузию. Таковыми стали экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Вместе с тем, Маргвелашвили выпала честь принимать особых гостей. В октябре 2016 года Грузию с официальным визитом посетил глава Ватикана, Папа Римский Франциск и вице-президент США Майк Пенс.

Грузию также посещали как бывший, так и действующий президенты Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и Жан-Клод Юнкер. В Тбилиси гостили президент Европейского совета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября текущего года. Маргвелашвили не собирается баллотироваться на второй срок. Это будут последние выборы, когда президента страны изберут всеобщим голосованием. С 2024 года Грузия окончательно перейдет на парламентскую модель управления. После президента будут избирать специальные выборщики.

Новости-Грузия





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