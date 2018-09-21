Минюст РФ заявил о выполнении решения ЕСПЧ по делу о высылке граждан Грузии

21.09.2018 19:41 Россия представила план по выполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося одного из дел о массовой высылке граждан Грузии из РФ в 2006 году. Документ размещен на сайте Совета Европы.



В декабре 2016 года ЕСПЧ принял несколько решений в пользу граждан Грузии, жаловавшихся на нарушения их прав со стороны России во время их выдворения из России осенью 2006 года. Среди них было и дело "Бердзенишвили и другие против России" — объединенное производство по жалобам, которые были поданы в разное время рядом грузинских граждан. Суд отказал в удовлетворении части жалоб и признал нарушения по другим, постановив выплатить некоторым из заявителей совокупно более 3 тысяч британских фунтов или по 253.1 фунту на заявителя.



В июне 2018 года Министерство Юстиции РФ представило свой план действий по выполнению решения ЕСПЧ по этому делу. Как отметил Минюст, ЕСПЧ признал нарушение Россией нескольких статей Европейской Конвенции по правам человека.



В частности, было признано нарушение статьи 5 (право на свободу и безопасность) в связи с задержанием и отсутствием возможности обжаловать это задержание; статьи 3 (запрет пыток) в сочетании со статьей 13 (право на эффективное средство защиты) в связи с ненадлежащими условиями в центрах содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; статьи 4 протокола 4 (запрет на коллективную высылку иностранных граждан) в связи с тем, что рассмотрение дел граждан Грузии происходило в неиндивидуальном порядке.



В то же время суд не усмотрел нарушения статьи 1 протокола 7 (процедурные гарантии, связанные с высылкой иностранцев) ни для одного из заявителей, а также не усмотрел нарушения некоторых из вышеуказанных статей для некоторых заявителей.



Минюст сообщил о том, что часть выплат была успешно осуществлена, в то время как некоторым заявителям деньги отправить не удалось, так как они не представили нужных данных о своих банковских счетах. Тем не менее средства им будут отправлены после того, как будет представлена соответствующая информация. Отдельно было отмечено, что на данный момент ни одному из заявителей не запрещен въезд в Россию.



Кроме того, решение по делу "Бердзенишвили и другие против России" было направлено в Конституционный суд России и другие инстанции, включая Верховный суд РФ, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел, для принятия во внимание позиции ЕСПЧ. Впоследствии решение было направлено в территориальные отделения этих госорганов, а также было опубликовано на сайтах Верховного суда РФ. Решение было включено в первый обзор практики международных дел Верховного суда за 2018 год.



Отмечается, что власти РФ проинформировали КМСЕ о мерах по выполнению решения суда по делу "Грузия против России", принятого в июле 2014 года, также связанного с делом о высылке граждан Грузии.















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