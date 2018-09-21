|
|
Президент наградил пианистку Элисо Болквадзе Орденом Почета
21.09.2018 20:39
Президент Грузии наградил Орденом Почета посла мира ЮНЕСКО и народную артистку Грузии, известную пианистку Элисо Болквадзе.
Георгий Маргвелашвили лично вручил государственную награду Элисо Болквадзе за популяризацию грузинской музыки, и особый вклад в дело развития мирового музыкального искусства, плодотворную творческую и общественную деятельность.
По заявлению Георгия Маргвелашвили, огромное счастье, когда люди, выдающиеся на весь мир способностью и талантом, уроженцы нашей страны не забывают свою родину, и заботятся о ней для выявления лучших особенностей нашего народа.
"Госпожа Элисо, хочу сказать вам большое спасибо за деятельность, которую Вы вели в течение многих лет, и которую Вы осуществляете не только на благо нашего народа, но и ценностей искусства и музыки. Большое вам спасибо также за педагогическую и образовательную деятельность"- заявил Георгий Маргевлашвили.
Элисо Болквадзе поблагодарила президента Грузии за высокую оценку и отметила, что это самая большая и самая значительная награда, какую только она получала до сих пор.
"Сегодня я очень эмоциональна. Громадное счастье и большая честь, если я что-либо сделала хотя бы для одного человека, что-либо принесла в моей жизни. Глубочайшее спасибо за все, за ту помощь, поддержку, которую Вы, господин президент, оказали фестивалю со дня его основания. Особенно за поддержку детей и фонда "Лира", поддержку Фестиваля Батуми, с первого же дня, когда я объяснила вам идею этого фестиваля. Думаю, что это самая большая, самая важная награда, которую я получала за всю свою жизнь"- отметила Элисо Болквадзе.
На церемонии награждения присутствовал посол Франции в Грузии Паскаль Менье, который отметил, что Элисо Болквадзе делает много хорошего в сфере искусства и музыки.
"В текущем году мы были приглашены в Чохатаури на концерт, устроенный ею для молодых пианистов, где мы увидели литовских, грузинских, и представителей этнического меньшинства Грузии, на лицах родителей которых я видел большое счастье, поскольку для этих детей это была возможность больше развиваться, и проявить свой талант. Франция, со своей стороны, в 2015 году наградила Элисо Болквадзе наградой искусства и литературы, которую передали ей в Грузии, и сегодня я очень рад, что вместе с ней делю ту радость, которой является вручение ей награды Грузией"- заявил посол Менье.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна