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Парламент принял постановление «Грузинской мечты» в связи с произошедшим на улице Хорава


21.09.2018   21:39
73 голосами «за» и 1 «против» парламент принял постановление «Грузинской мечты» в связи с произошедшим на улице Хорава.

Проект постановления парламента Грузии «О результатах временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению факта убийства двух молодых людей в результате преступления, произошедшего 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси» рассматривался сегодня.

Следственная комиссия по делу об убийстве подростков была создана 3 месяца назад. По завершению работы комиссии «Грузинская мечта» приняла постановление. Правящая партия не присоединилась к заключению «Европейской Грузии», так как разделяла не все его пункты.






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