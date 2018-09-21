Парламент принял постановление «Грузинской мечты» в связи с произошедшим на улице Хорава

21.09.2018 21:39 73 голосами «за» и 1 «против» парламент принял постановление «Грузинской мечты» в связи с произошедшим на улице Хорава.



Проект постановления парламента Грузии «О результатах временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению факта убийства двух молодых людей в результате преступления, произошедшего 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси» рассматривался сегодня.



Следственная комиссия по делу об убийстве подростков была создана 3 месяца назад. По завершению работы комиссии «Грузинская мечта» приняла постановление. Правящая партия не присоединилась к заключению «Европейской Грузии», так как разделяла не все его пункты.















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