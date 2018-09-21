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Депутат Нато Чхеидзе не исключает, что за давлением на «Омега группу» стоит Бидзина Иванишвили
21.09.2018 21:42
Рэкет от имени государства и продолжение скандального дела "Омега группы"- член парламента Нато Чхеидзе отзывается на публикацию очередной скандальной аудиозаписи в связи с делом "Омега группы", где у учредителей "Омега группы" вымогают дорогостоящие машины для министров.
Нато Чхеидзе не надеется, что следственные действия проведут должным образом и соответственно закону допросят одного из фигурантов аудиозаписи, бывшего министра спорта Левана Кипиани.
"Я думаю, что Левана Кипиани не допросят, как правило, и как следует, и с ним поступят очень мягко, мы уже видели, что так и произошло"- заявила Нато Чхеидзе.
По ее мнению, "Омега группе" целенаправленно создали проблемы, и они обжаловали в суде решение Министерства финансов в связи с реструктуризацией.
"Что касается того, что были требования, и я все это знала, разумеется, знала, но именно поэтому и были те проблемы в "Омега группе". Именно поэтому не рассматривали требование о реструктуризации. Именно поэтому они не выполняли те обязательства, тот закон, и не только не исполняли, до сих пор не исполняют его. "Омега группа" обратилась в суд, чтобы Министерство финансов выполнило закон, и из суда тоже пока нет отзыва"- заявила Нато Чхеидзе.
Депутат не исключает, что за процессами, развитыми вокруг "Омега группы", стоит Бидзина Иванишвили.
"Знаете что интересно, эти члены правительства требовали и контрибуцию за исполнение закона, и отказ от телевидения за исполнение закона. Большими делами всегда управляют сверху, с вертикали, с верхушки вертикали. Это так, большие дела управляются оттуда, а маленькие дела из маленьких звеньев"- заявила Нато Чхеидзе.
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