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Саломе Самадашвили: Вместо власти у нас в стране преступный синдикат под управлением Бидзины Иванишвили


21.09.2018   21:44
Заместитель председателя фракции "Национальное движение" Саломе Самадашвили прокомментировала скандальную аудиозапись в связи с делом "Омега группы".

"Ясно, что сегодня у нас в стране вместо власти какой-то преступный синдикат, управляющим которого является Бидзина Иванишвили"- говорит депутат.

По словам Саломе Самадашвили, аудиозаписи, из которых выясняется, что у бизнесмена вымогали дорогостоящие машины для министров, являются очевидным примером рэкета.

"Они уже служат рэкету и сбору подати из разных бизнесов. Сегодня мы, к сожалению, живем в мафиозном государстве, где власть грабит, берет дань у независимого бизнеса, и этим содержит свой политический проект в виде "Грузинской мечты"- заявила Саломе Самадашвили.

Сегодня "Курьер" обнародовал новую запись, из которой выясняется, что у основателей "Омега группы" вымогали дорогостоящие машины для министров.

В записи, раздобытом телекомпанией "Рустави 2", говорят один из учредителей "Грузинской мечты" Леван Кипиани и представители менеджмента "Омега группы". Леван Кипиани требует дорогостоящие машины и деньги для себя и двух министров, Нодара Хадури и Дмитрия Кумсишвили







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