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США представили новую стратегию по вопросам кибербезопасности


21.09.2018   21:47
Соединенные Штаты Америки представили новую стратегию по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По словам Джона Болтона, документ является первым полноценным планом по вопросам безопасности за последние 15 лет, который ужесточает наказания в случае хакерских нападений.

В ходе представления плана новой стратегии в сфере кибербезопасности Джон Болтон отметил, что отныне для проведения крупных военных киберопераций, больше не нужна будет выдача санкций высокопоставленными чиновниками.

«У нас больше не связаны руки. Это было во время администрации Обамы. Любая страна, которая направлена против нас, должна знать, что мы обязательно будем действовать в ответ. Вместе с тем, все наши ответные действия не будут осуществляться в киберпространстве», — заявил Джон Болтон.

Советник Дональда Трампа также заявил, что самой большой угрозой для США в киберпространстве является Россия, Китай, Северная Корея и Иран. В документе отмечается, что кибероперации, направленные против Штатов, составляют широкий спектр. В их числе есть государственные ведомства, частный бизнес, инфраструктуры и выборы.






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