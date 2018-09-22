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Нино Ананиашвили и Сандра Руловс встретились с женщинами Батуми
22.09.2018 13:07
Супруга кандидата в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григола Вашадзе, прима балерина Нино Ананиашвили, и супруга третьего президента Грузии Сандра Руловс, в рамках предвыборной кампании встретились с женщинами города Батуми.
На встрече были рассмотрены риски и угрозы культивации марихуаны для будущих поколений, увеличение роли женщин в политической и общественной жизни, защита прав женщин и борьба против насилия.
По заявление Нино Ананиашвили, необходима активная кампания против производства конопли, а также заострить больше внимания на социальных вопросах. Прима балерина намерена лично принять участие в благотворительных проектах.
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