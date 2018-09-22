Представитель НАТО подтвердила курс Брюсселя на сближение с Грузией

22.09.2018 14:06 Североатлантический союз остается приверженным своему заявлению на Бухарестском саммите в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса", заявила Тбилиси заместитель генерального секретаря Североатлантического союза. Роуз Гетемюллер выразила обеспокоенность военной активностью России в регионе Черного моря. Она призвала Россию вывести войска из Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии (оккупированные Россией территории Грузии) и отметила вклад Грузии в "глобальную безопасность", имея в виду активное участие грузинского воинского контингента в миротворческих операциях в Афганистане.



По ее словам, союзники по НАТО продолжают совместно с грузинской стороной подготовку Грузии к вступлению в Североатлантический союз.



Заместитель главы НАТО отметила существенный прогресс Грузии в проведении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны. Гетемюллер сообщила, что 3 октября состоится заседание комиссии НАТО – Грузия на уровне министров обороны.



В ходе встреч в Министерстве обороны Грузии Гетемюллер ознакомилась с концепцией "тотальной обороны", разработанной Тбилиси на случай новой агрессии со стороны России. Концепция предусматривает строительство системы "эшелонированного резерва", состоящего из трех компонентов: общего резерва, территориального резерва и специализированного резерва.



По словам заместителя министра обороны Лелы Чиковани, визит Роуз Гетемюллер "стал наглядной демонстрацией поддержки НАТО", а грузинское правительство "прилагает все усилия, чтобы воплотить в жизнь волю народа по интеграции в Североатлантический альянс".















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