|
|
Кетеван Цихелашвили встретилась со специальным представителем ЕС
22.09.2018 14:46
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили встретилась со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.
На встрече рассмотрели следующий раунд Женевских международных дискуссий и вопросы повестки дня. Внимание было уделено вопросам, которые будут обсуждатся в гуманитарной группе под руководством Первого заместителя государственного министра.
Стороны обсудили существующую ситуацию на оккупированных территориях Грузии, факты нарушения прав человека. Особое внимание было уделено положению этнических грузин, проживающих в Гальском и Ахалгорском районах, ограничению свободного передвижения и запрету получения образования на родном языке.
Государственный министр говорила о вызовах и проблемах, с которыми сталкивается население, проживающее по обе стороны разделительных линий. На встрече также рассмотрели новую мирную инициативу Правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и меры принятые для ее эффективного осуществления.
Кетеван Цихелашвили поблагодарила специального представителя ЕС за его твердую поддержку и выразила надежду на дальнейшую помощь ЕС в реализации инициативы. Была отмечена особая роль ЕС как сопредседателя международных переговоров и его вклад в мирное урегулирование конфликта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна