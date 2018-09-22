Кетеван Цихелашвили встретилась со специальным представителем ЕС

22.09.2018 14:46 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили встретилась со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.



На встрече рассмотрели следующий раунд Женевских международных дискуссий и вопросы повестки дня. Внимание было уделено вопросам, которые будут обсуждатся в гуманитарной группе под руководством Первого заместителя государственного министра.



Стороны обсудили существующую ситуацию на оккупированных территориях Грузии, факты нарушения прав человека. Особое внимание было уделено положению этнических грузин, проживающих в Гальском и Ахалгорском районах, ограничению свободного передвижения и запрету получения образования на родном языке.



Государственный министр говорила о вызовах и проблемах, с которыми сталкивается население, проживающее по обе стороны разделительных линий. На встрече также рассмотрели новую мирную инициативу Правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и меры принятые для ее эффективного осуществления.



Кетеван Цихелашвили поблагодарила специального представителя ЕС за его твердую поддержку и выразила надежду на дальнейшую помощь ЕС в реализации инициативы. Была отмечена особая роль ЕС как сопредседателя международных переговоров и его вклад в мирное урегулирование конфликта.















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