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Кобахидзе: Для укрепления идентичности парламента важно, чтобы парламент имел один дворец и базировался в столице


22.09.2018   15:16
Для укрепления идентичности парламента важно, чтобы он имел один дворец и базировался в столице, — считает председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в команде была проведена дискуссия по вопросу местонахождения законодательного органа, и большинство депутатов поддерживают перенос парламента в Тбилиси.

«Парламентский дворец — это не только рабочее место, но и своеобразный офис для парламента. Это один из его символов, и соответственно, для укрепления идентичности парламента важно, чтобы парламент имел один дворец и базировался в столице.

Мы изначально говорили об этом. Дискуссия касалась только сроков. В конечном итоге, решением большинства мы договорились о том, что с 1 января 2019 года парламент перейдёт в Тбилиси», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя Парламента Грузии, одним из аргументов переноса законодательного органа в столицу является усиление надзорных функций парламента, а это означает, что между парламентом и правительством должно быть ежедневное взаимодействие. Как сказал Кобахидзе, это невозможно в условиях, когда правительство находится в одном городе, а парламент — в другом.

Что касается функции здания Кутаисского парламента, то МВД выразило желание перенести туда Академию МВД и обустроить своеобразный региональный хаб, — отметил Кобахидзе.

Кроме того, как говорит Ираклий Кобахидзе, перевод парламента в Тбилиси приведет к экономии расходов, связанных с содержанием двух зданий.

Председатель парламента ответил на критику кандидата в президенты от объединения оппозиции «Сила в единстве» Григолу Вашадзе, который считает, что «Грузинская мечта» пытается лишить Кутаиси свой роли и социального статуса.

«Наш друг Чигория нанес Григолу Вашадзе очень тяжелое поражение на выборах мэра Кутаиси, это и есть ответ на все вопросы, могу вам сказать. Он потерпит тяжелое поражение и на этих президентских выборах. Эта спекуляция, которой он занят в течении этих двух месяцев, не принесёт ему никаких очков», — заявил Кобахидзе.






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