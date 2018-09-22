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К президентским выборам Грузии избирательные участки за границей откроются в 40 странах


22.09.2018   20:28
Для проведения президентских выборов Грузии Центральная избирательная комиссия откроет избирательные участки в 40 странах, сообщила сегодня пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По её информации, согласно закону избирательные участки за границей заработают не позднее 28 сентября.

«После открытия участковых избирательных комиссий проживающие за границей избиратели смогут посетить избирательные комиссии и пройти регистрацию», — сказала Анна Микеладзе.






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