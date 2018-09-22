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Мандат Миссии наблюдателей ЕС в Грузии продлят еще на два года
22.09.2018 20:32
Мандат Миссии наблюдателей ЕС в Грузии продлят до декабря 2020 года. Об этом в интервью «Моамбе» заявил глава EUMM Эрик Хёг.
«Сейчас мы находимся в процессе продления мандата. Мы представляем миссию ЕС, что является частью политики обороны и безопасности. Государства-члены ЕС должны позаботиться о продолжении нашего мандата. Мандат подобных миссий, как правило, обычно продлевается на срок от одного до двух лет. В нашем случае существует соглашение на политическом уровне, согласно которому мы продлеваем Миссию еще на два года до декабря 2020 года», — рассказал Эрик Хёг.
EUMM начала работать в Грузии через два месяца после окончания горячей фазы российско-грузинской войны в октябре 2008 года после подписания при посредничестве ЕС Шестипунктного соглашения. В задачи Миссии входит превенция возобновления военных действий, содействие восстановлению доверия, помощь населению как оккупированных регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона, так и проживающим на линии оккупации, а также информирование соответствующих структур ЕС.
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