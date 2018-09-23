Информация ЦИК Грузии для избирателей, находящихся за рубежом

23.09.2018 10:46 Для участия в выборах президента граждане Грузии, находящиеся за рубежом, должны быть на учете консульства Грузии или должны быть зарегистрированы по зарубежному адресу в соответствии с действующим законодательством Грузии, - об этом на информационном брифинге сообщила спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе. По ее словам, в том случае, если граждане Грузии, находящиеся за рубежом, не стоят на учете в консульстве или у них нет регистрации за рубежом, они до 7 октября 2018 года должны пройти регистрацию в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.



«Постановка на консульский учет не предусматривает выплату сбора. Следует отметить, что граждане могут осуществить эту процедуру и в электронном виде, посредством веб-страницы консульства - geoconsul.gov.ge.



Что касается избирательных участков за рубежом – ЦИК на основании информации, представленной Министерством иностранных дел Грузии, планирует открыть избирательные участки примерно в 40 странах. В соответствии с законом, избирательные участки за рубежом будут созданы не позднее 28 сентября и их адреса незамедлительно будут доступны на веб-странице ЦИКа. После того, как участковые избирательные комиссии начнут функционировать, проживающие за рубежом избиратели смогут пройти в них регистрацию.



Находящиеся за рубежом граждане Грузии могут посредством онлайн чата обратиться к ЦИКу по любым избирательным вопросам и/или связаться с информационным центром по номеру телефона: +599 32 2 51 00 51», - сообщила Анна Микеладзе.















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