Тбилиси снова попал в двадцатку самых безопасных городов мира

23.09.2018 11:57 Тбилиси расположился на 16-ом месте в рейтинге самых безопасных городов мира. Исследование публикует популярный информационный портал Numbeo.



Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от туристов и жителей из городов и стран по всему миру. Всего в текущем рейтинге за 2018 год приводят данные по 327 городам.

Индекс преступности в грузинской столице составил 19,81%, а индекс безопасности — 80,19%. В сравнении с прошлым годом Тбилиси улучшил свои позиции в рейтинге самых безопасных городов. Учитывая то, что в 2017 году Numbeo оценивал уровень преступности в 378 городах мира, Тбилиси занимал 19-ю строчку.



Тбилиси в рейтинге безопасности 2018 года значительно опережает столицы стран, расположенных по соседству.



Так, например, в столице Армении, Ереване индекс преступности составил 25,43%, а индекс безопасности — 74,57%. Баку в рейтинге безопасности на 42-м месте. Индекс преступности азербайджанской столицы составил 26,75%, а индекс безопасности — 73,25%.



В турецком Стамбуле индекс преступности составляет 49,83%, а в Анкаре – 42,76%. Москва в рейтинге безопасных городов оказалась всего на 184-м месте. Индекс преступности здесь составил 45,98 процента.

Самым безопасным городом в 2018 году признан Абу-Даби. Индекс преступности столицы ОАЭ составил 13,63 очков, а индекс безопасности — 86,37.



За ним последовал город Доха в Катаре (индекс преступности — 14,48%), а далее Базель в Швейцарии (16,01%). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23%), Квебек (16,43%), Осака (16,77%), Токио (16,86%), Берн (17,24%), Мюнхен (17,45%) и Цюрих (19,01%).



Среди европейских городов в 2018 году наиболее опасны для туристов, как полагают аналитики Numbeo, представляет французский Марсель (44-е место в глобальном рейтинге). Париж занял 92-ую позицию. Рим занял 82-е место. В глобальном рейтинге самыми опасными городами мира признали Сан-Педро-Сула (Гондурас) и Каракас (Венесуэла).















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