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Кобахидзе встретился с патриархом Грузии по поводу законопроекта, связанного с культивацией конопли


23.09.2018   12:53
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе накануне встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Перед тем как зайти в патриархию Ираклий Кобахидзе заявил, что одной из тем обсуждения будет и вопрос о конопле.

На вопрос журналиста, отзовет ли правительство законопроект о культивации-производстве конопли из парламента, Ираклий Кобахидзе отметил: «Рассмотрение вопроса приостановлено. Приостановление – это приостановление. Отзыв – это отзыв».

Напомним, что 20 сентября Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламенте приняли решение приостановить рассмотрение указанного законопроекта.







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