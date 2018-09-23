Кобахидзе встретился с патриархом Грузии по поводу законопроекта, связанного с культивацией конопли

23.09.2018 12:53 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе накануне встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.



Перед тем как зайти в патриархию Ираклий Кобахидзе заявил, что одной из тем обсуждения будет и вопрос о конопле.



На вопрос журналиста, отзовет ли правительство законопроект о культивации-производстве конопли из парламента, Ираклий Кобахидзе отметил: «Рассмотрение вопроса приостановлено. Приостановление – это приостановление. Отзыв – это отзыв».



Напомним, что 20 сентября Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламенте приняли решение приостановить рассмотрение указанного законопроекта.

















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