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Мамука Бахтадзе встретился с грузинскими студентами, которые учатся в Нью-Йорке


23.09.2018   12:55
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с грузинскими студентами, которые учатся в Нью-Йорке, и побеседовал с ними о видении реформы системы образования, необходимости вовлечения молодежи в протекающие в стране процессы и значении развития человеческого капитала.

Как сообщают в правительстве Грузии, молодые люди выслушали воззрения главы правительства в связи с изменениями, запланированными на каждой ступени системы образования, что предполагает в этой сфере и внедрение инновационных подходов.

Премьер подчеркнул важность максимальной вовлеченности молодежи и отметил, что приветствует идеи и активное участие каждого из них во всех процессах, связанных как с успешным осуществлением реформы, так и развитием страны.

Мамука Бахтадзе отметил, что цель правительства, максимально обеспечить в стране создание такой среды, при которой молодежь сможет реализовать себя и свои возможности.

Во встрече с премьер-министром участвовали 17 студентов, одни из которых учатся на бакалавриате, а другие – в магистратуре, в том при финансировании Международного центра образования Грузии.






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